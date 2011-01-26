В компанию, входящую в ТОП 15 студий России, разрабатывающую красивые и качественные сайты, в связи с активным развитием приглашается сотрудник на позицию веб-дизайнера. Мы разрабатываем красивые и качественные сайты. Требования: • Любить и уметь рисовать, считать web-дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационный дизайнер
Мы ищем человека влюбленного в системные кнопки и выпадающие списки, понимающего, что пунктирное подчеркивание у ссылки — это не просто элемент дизайна, а указание на функциональную особенность этого элемента интерфейса.
Нам нужен специалист, который уважительно относится к будущим пользователям отрисованного им интерфейса и думает как облегчить им жизнь.
Должностные обязанности:
Участие в разработке дизайна крупных информационных веб-проектов.
Графическое оформление отдельных страниц в рамках существующего дизайна проекта.
Отрисовка и проработка внешнего вида страниц на основе готовых прототипов.
Стремление самостоятельно заниматься проектировкой страниц и интерфейсов.
Для того, чтобы мы пригласили вас на собеседование, вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.
Требования к кандидату:
Опыт работы дизайнером от 2 лет.
Участие в разработке дизайна информационных порталов.
Умение эстетично и функционально располагать на странице большое количество информации.
Четкое понимание различия функциональных особенностей различных элементов интерфейса.
Желание не только отрисовывать страницы по четкому заданию, но и самостоятельно структурировать данные и проектировать логику работы интерфейса.
Условия работы:
График работы: 5\2 с 10:00 до 19:00 или с 11:00 до 20:00
Офис расположен рядом со ст.м. Серпуховская
Оформление по ТК РФ
Зар. плата по результатам соб-ия, от 30000 руб
Возможность профессионального и карьерного роста
Молодой, дружный коллектив.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Для работы в студию вэб дизайна требуется дизайнер-верстальщик. Обязательно опыт работы с WordPress и наличие портфолио. Студия ориентирована на низкобюджетные проекты потому с заоблачными ценами не обращайтесь. За хорошую работу бонусы и премиальныеДизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен учитель удаленно, на 2-4 раза в неделю План обучения согласованно, вот примерно: 1)Дизайн сайта(все от меню до иллюстраций 2)Верстка, установка на различные цмс системы 3)Установка модулей, доработка 4)разработка собственных скриптов и т.д Быстро обучаюсь, есть опыт. Нужно все довести до ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер с умением верстать. Обязательно опыт и наличие портфолио. Обязательно соблюдение сроков : на эскиз 1-2 дня, потом уже 2 на доработки и порезку. Необходимо понимание того, что макеты после вёрстки ещё ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть необходимость в Дизайнере. умеющий и мелочи подправить готовый макет , и нарисовать сайт с нуля. обращаться в icq есть в моих контактах. Предпочтение фрилансерам из Украины.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $650
На постоянную удаленную работу требуется контент-дизайнер. Область задач — преимущественно веб. Основная задача: Создание «каркасов» макетов. Под «каркасом» понимается базовая стадия дизайна, которая определяет общую компоновку макета, размеры блоков, текстовую стилистику без учета графики, эффектов, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с уходом штатного дизайнера, появилась необходимость в услугах дизайнера, удаленно Что входит в обязанности: - Отрисовка макетов сайтов - Отрисовка логотипов, банеров - Html верстка Отдадим предпочтения: - Возраст в сервисе - Наличие положительных отзывов и размер портфолио По оплате труда: - ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! В связи со значительным увеличение заказов возникла необходимость привлекать дополнительного дизайнера для создания сайтов. СРАЗУ... все кто хочет за дизайн от 100 уе и выше просьба не беспокоить... Требуется разработка дизайнов курортной тематики разного ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
На должность требуется адекватный, ответственный человек, способный придумывать и реализовывать красивый, функциональный дизайн веб-сайта. Умеющий удивлять и не боящийся экспериментировать, способный развиваться и переступать личный догматизм. Вашим плюсом будет: знание flash, умение рисовать иллюстрации, опыт создания ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Требуется дизайнер для длительного сотрудничества. Желательно из г. Кишинёв, Молдова. Требование к кандидату: - 8 часовая доступность в сети, или работа в офисе. (с 9:00ч. до 18:00ч.) - Ответственность и пунктуальность. - Креативность. - Разговорный английский. - Photoshop на высшем уровне ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад