Информационный дизайнер

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Информационный дизайнер

Мы ищем человека влюбленного в системные кнопки и выпадающие списки, понимающего, что пунктирное подчеркивание у ссылки — это не просто элемент дизайна, а указание на функциональную особенность этого элемента интерфейса.

Нам нужен специалист, который уважительно относится к будущим пользователям отрисованного им интерфейса и думает как облегчить им жизнь.

Должностные обязанности:

Участие в разработке дизайна крупных информационных веб-проектов.

Графическое оформление отдельных страниц в рамках существующего дизайна проекта.

Отрисовка и проработка внешнего вида страниц на основе готовых прототипов.

Стремление самостоятельно заниматься проектировкой страниц и интерфейсов.

Для того, чтобы мы пригласили вас на собеседование, вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.

Требования к кандидату:

Опыт работы дизайнером от 2 лет.

Участие в разработке дизайна информационных порталов.

Умение эстетично и функционально располагать на странице большое количество информации.

Четкое понимание различия функциональных особенностей различных элементов интерфейса.

Желание не только отрисовывать страницы по четкому заданию, но и самостоятельно структурировать данные и проектировать логику работы интерфейса.

Условия работы:

График работы: 5\2 с 10:00 до 19:00 или с 11:00 до 20:00

Офис расположен рядом со ст.м. Серпуховская

Оформление по ТК РФ

Зар. плата по результатам соб-ия, от 30000 руб

Возможность профессионального и карьерного роста

Молодой, дружный коллектив.

13 лет назад
nataliakjob
Наталья 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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