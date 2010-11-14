Веб-дизайнер

На должность требуется адекватный, ответственный человек, способный придумывать и реализовывать красивый, функциональный дизайн веб-сайта. Умеющий удивлять и не боящийся экспериментировать, способный развиваться и переступать личный догматизм.

Вашим плюсом будет: знание flash, умение рисовать иллюстрации, опыт создания логотипов и фирменного стиля.

Вашим БОЛЬШИМ плюсом будет: умение работать с фрилансерами, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Наличие портфолио с реализованными проектами в сфере веб-дизайна обязательно (без него резюме игнорируются)!

Карьерный рост — гарантируем!

Обязанности:

— Разработка графического и технического дизайна (веб-сайты);

— Разработка макетов веб-интерфейсов;

— Создание баннеров (flash, gif);

Условия:

— Дружный коллектив профессионалов своего дела;

— Офис в 3-х минутах от м. Удельная;

— Соц. пакет (ОМС, ДМС);

— Испытательный срок 3 месяца;

— График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 (или с 9.00 до 18.00, или с 11.00 до 20.00).

— Заработная плата от 30 000 по итогам собеседования + премии.

Требования:

— Знание программ: Adobe PhotoShop (обязательно), Adobе Illustrator (обязательно), CorelDraw (будет плюсом);

— Творческое мышление;

— Понимание принципов юзабилити;

— Аккуратность и дисциплинированность.