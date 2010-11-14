Веб-дизайнер

$2500
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На должность требуется адекватный, ответственный человек, способный придумывать и реализовывать красивый, функциональный дизайн веб-сайта. Умеющий удивлять и не боящийся экспериментировать, способный развиваться и переступать личный догматизм.

Вашим плюсом будет: знание flash, умение рисовать иллюстрации, опыт создания логотипов и фирменного стиля.

Вашим БОЛЬШИМ плюсом будет: умение работать с фрилансерами, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Наличие портфолио с реализованными проектами в сфере веб-дизайна обязательно (без него резюме игнорируются)!

Карьерный рост — гарантируем!

Обязанности:

— Разработка графического и технического дизайна (веб-сайты);

— Разработка макетов веб-интерфейсов;

— Создание баннеров (flash, gif);

Условия:

— Дружный коллектив профессионалов своего дела;

— Офис в 3-х минутах от м. Удельная;

— Соц. пакет (ОМС, ДМС);

— Испытательный срок 3 месяца;

— График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 (или с 9.00 до 18.00, или с 11.00 до 20.00).

— Заработная плата от 30 000 по итогам собеседования + премии.

Требования:

— Знание программ: Adobe PhotoShop (обязательно), Adobе Illustrator (обязательно), CorelDraw (будет плюсом);

— Творческое мышление;

— Понимание принципов юзабилити;

— Аккуратность и дисциплинированность.

13 лет назад
5akir
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер для длительного сотрудничества.

    $1000

    Здравствуйте, Требуется дизайнер для длительного сотрудничества. Желательно из г. Кишинёв, Молдова. Требование к кандидату: - 8 часовая доступность в сети, или работа в офисе. (с 9:00ч. до 18:00ч.) - Ответственность и пунктуальность. - Креативность. - Разговорный английский. - Photoshop на высшем уровне ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    Нужен дизайнер - дизайн и редизайн сатов, дизайн игр. полная занятость удаленно или можем к себе пригласить ( карибский бассейн) предлагайте ваши условия и ссылка на партфолио нужна

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер для выполнения разовых работ.

    Для выполнения разовых работ на постоянной основе требуется дизайнер сайтов. Желательно из г. Минск Беларусь. Сложность и качество требуемого дизайна вы можете посмотреть на сайте www.instaltrade.biz. Жду Ваших предложений. ICQ: 345333895 Email: [email protected]

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $2500

    Компания Металл- СК приглашает на работу Веб-Дизайнера в штат. Гарантируем своевременную оплату труда и интересную плодотворную работу. Требования: Наличие портфолио Обязательное знание и умение по верстке интернет страниц CSS‚ DIV. Профессиональное умение работы с изображениями - Abobe Photoshop‚ Abobe Ilustrator Высокая ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны профессионалы дизайна

    Всем доброго дня!! В нашу команду на постоянную работу приглашаются профессионалы в сферах веб-дизайна, логотипов и полиграфии. Отличное портфолио, умеренные цены, присутствие в сети каждый день, высокое качество, быстрая работа - все это вам только ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Молодой дизайнер в начинающую веб-студию.

    Здравствуйте, господа фрилансеры. :) Ищем веб-дизайнера в команду. Рассматриваются абсолютно все кандидатуры, включая фрилансеров без опыта и портфолио. Так что у новичков есть отличная возможность. ;) Главное требование - желание сотрудничать и учиться в ходе работы. Мы ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    $100

    Для периодической работы в РА требуется web-дизайнер. Перечень обязанностей: 1. Создание концепций визуального ряда рекламируемого продукта. 2. Разработка промо-сайтов для новых продуктов. 3. Адаптация текущего дизайна сайта на ярких промо-страницах под рекламные кампании. Требование к кандидату: - полиграфическое ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Требуються дизайнеры для переделки сайтов. Регулярные заказы, работа не разовая. Возможно постоянное сотруничество. Приветствуется креатив!!

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер для работы в команде.

    Уважаемые коллеги. Ищу себе напарника (напарницу) для совместной работы. Требуется начинающий дизайнер но с хорошим портфолио. Оплата проектная, т.е. есть заказ - работаем. Стоимость дизайна от 10 до 200$ в зависимости от пожелания заказчика. Кого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад