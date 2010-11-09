Молодой дизайнер в начинающую веб-студию.

Здравствуйте, господа фрилансеры. :)

Ищем веб-дизайнера в команду.

Рассматриваются абсолютно все кандидатуры, включая фрилансеров без опыта и портфолио. Так что у новичков есть отличная возможность. ;)

Главное требование - желание сотрудничать и учиться в ходе работы. Мы только начинаем организовывать веб-студию, и пока никак не можем найти дизайнера.

Важный момент:

мы ищем человека, который будет заинтересован в развитии студии и станет частью команды. Прошу обратить на это внимание, т.к. на первых парАх мы не сможем предложить дорогостоящие заказы. Для начала есть несколько "своих" бесплатных проектов (в первую очеред это сайт-визитка студии).

Место положения не играет особой роли. Но если кандидат из Курска, то это будет большим плюсом. :)

В предложениях оставляйте свои контакты ( желательно icq или хотя бы e-mail).

Более подробная информация при лично переписке. С заинтересовавшими нас кандидатами мы обязательно свяжемся.

С уважением, Кристина. :)