Web-дизайнер

$100
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для периодической работы в РА требуется web-дизайнер.

Перечень обязанностей:

1. Создание концепций визуального ряда рекламируемого продукта.

2. Разработка промо-сайтов для новых продуктов.

3. Адаптация текущего дизайна сайта на ярких промо-страницах под рекламные кампании.

Требование к кандидату:

- полиграфическое образование,

- опыт проектирования буклетов,

- практические новыки создания промо-сайтов

- 8 часовая доступность в сети.

- ответственность и пунктуальность.

Работа сдельная оплата за проект. В последующем возможен оклад + премии.

Кандидатам прошедшим предварительный отбор будет выслана запись для обработки.

По результатам выполненной работы останутся два специалиста один основной второй на подмену.

13 лет назад
rucontext
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер

    Требуються дизайнеры для переделки сайтов. Регулярные заказы, работа не разовая. Возможно постоянное сотруничество. Приветствуется креатив!!

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер для работы в команде.

    Уважаемые коллеги. Ищу себе напарника (напарницу) для совместной работы. Требуется начинающий дизайнер но с хорошим портфолио. Оплата проектная, т.е. есть заказ - работаем. Стоимость дизайна от 10 до 200$ в зависимости от пожелания заказчика. Кого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Ищется дизайнер, специализирующийся на дизайнах сайтов под ключ. 1. владение фотошопом и пр на высшем уровне 2. владение рисунком от руки, планшетом 3. владение вектором 4. умение собирать коллажи, работать и подбирать графику в фотобанках ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    В крупную компанию на вакантную должность требуется Дизайнер-верстальщик. Полная занятость. Работа в офисе. Требования к кандидатам: * М, 22 – 30 лет; * опыт работы в направлении дизайна и верстки сайтов от 1 года; * отличные навыки работы в ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется графический дизайнер.

    Нужен грамотный, инициативный дизайнера для постоянного сотрудничества. Основная работа будет заключаться в разработке графической оболочки сайтов различного уровня сложности. Работа удаленная.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    Должностные обязанности •Разработка дизайна Web-страниц, графических элементов Web-сайта •Создание рекламного графического контента; •Создание анимированных графических элементов; •Участие в разработке корпоративных материалов (презентации, брошюры, т.п.). Требования к кандидату •Владение Photoshop, Flash, других графических пакетов Adobe Macromedia •Навыки графического дизайна; •Наличие портфолио; •Высшее образование; •Опыт ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионалы в команду

    Всем доброго дня!! В нашу команду на постоянную работу приглашаются профессионалы в сферах веб-дизайна, логотипов и полиграфии. Отличное портфолио, умеренные цены, присутствие в сети каждый день, высокое качество, быстрая работа - все это вам только ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный дизайнер сайтов

    $2500

    Компании Артокс требуется опытный дизайнер сайтов для работы по развитию собственных проектов relax.by, dom.by и artox-media.by. Требование: само собой разумеющееся умение рисовать кнопочки, иконки и прочие красивости, желание развиваться в области юзабилити и интерфейсного дизайна. Мы ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад