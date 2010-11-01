Компании Артокс требуется опытный дизайнер сайтов для работы по развитию собственных проектов relax.by, dom.by и artox-media.by. Требование: само собой разумеющееся умение рисовать кнопочки, иконки и прочие красивости, желание развиваться в области юзабилити и интерфейсного дизайна.

Мы предлагаем работу над заметными проектами, лидерами в своих сферах, в очень динамичной большой компании, в окружении интересных людей. Потенциал карьерного роста и само собой разумеющийся полный соцпакет, комфортный офис в центре и достойную заработную плату. Ищем специалиста, которому будет за что платить 2000 со старта.