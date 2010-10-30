Нужны дизайнеры, флешеры, программисты, иллюстрат.

Требуется специалист по Drupal для постоянных консультаций. Оплата вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Хочу сделать Вам бизнес-предложение.
Дело в том, что у нас есть профессиональная команда менеджеров и PR-щиков. А также своя база клиентов, проекты которых мы размещали на этом сайте для Вас. На сегодня мы решили расширить область нашей работы и теперь работаем с заказчиками Западной Европы, Ближнего Востока, Дальневосточных «тигров» Но есть, одно «НО». Нет лица компании на международном уровне, а также достаточного количества СПЕЦИАЛИСТОВ, и просто надежных людей, которые готовы будут интенсивно и качественно работать над заказами.
Поэтому оглашается набор на следующие вакансии:
1. Дизайнер сайтов – 4 человека
2. Логомейкер – 3 человека
3. Дизайнер полиграфии – 6 человек
4. Фирменный стиль – 2 человека
5. Флешер – 2 человека
6. Илюстратор – 1 человек.
7. Программист – 4 человека
Отбор на вакансии будет происходить достаточно жестко, но вне отбора будут приняты люди, которые будут задействованы в создании лица компании + 2 проекта от VIP-клиентов.
ОТ НАС ВЫ СТАБИЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ РАБОТУ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ, ОТ ВАС СТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТ И НАДЕЖНОСТЬ,
Отбор будет происходить исключительно по результатам беседы (переписки).
На данный момент актуальным есть создание сайта и логотипа НАШЕГО С ВАМИ БИЗНЕСА.
Все, кто заинтересован в сотрудничестве, прошу присылать свои ответы на @-mail
================================================== ================================Скептиков, критиков, циников прошу не тревожить. Мы за реализацию работающего бизнеса и открытого партнерства.
Спасибо за внимание!
С уважением Алекс Я.С!!!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1200
1)Создание сайтов, в основном интернет-магазинов на платформе InSales (если знаете HTML и CCS - этого хватит чтобы в ней разобраться) 2)Наполнение ассортиментом 1 интернет-магазина, обновление товарных позиций. Предпочтение отдается кандидатам с лучшими навыками дизайна. Желательно, но не критично: 1)Знание ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется очень хороший специалист по юзабилити... пишите в аську: 359(тире)346(тире)740Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется дизайнер в штат. (Удаленно _не нужно_, писать бессмысленно, будем отказывать, как некорректно поданная заявка. Соискатель должен проживать в Санкт-Петербурге) Основное направление: дизайн интерфейсов Желательно обладать навыками тех.дизайна. г. Санкт-Петербург, м. Восстания. Работа в офисе с 12:00-20:00 пятидневка. (возможно ...Закрыт13 лет назад
- $10000
Здравствуйте. Я собираю команду из двух человек для реализации нечастых проектов: Web-дизайнер: Умение хорошо рисовать желательно знание вёрстки девушка. В заявку приложите: рисунок или дизайн сайта, которым гордитесь. Программист: знания PHP, MySQL мужчина. В заявку приложите: кусок кода, которым гордитесь. Требования ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Занимаемся разработкой сайтов, для перспективных фирм, требуются новые кадры. Требование: опыт работы в web-сфере, высшее образование. Пример сайтов: http://dosug4drug.ruДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Место жительства: Санкт-Петербург Занятость: Полный рабочий день Тестовый период: 2 месяца ЗП от 35 000 руб. до 40 000 руб. Требования: Опыт работы 1.5 года Отличное знание Photoshop Опыть работы в веб-дизайне, отрисовке интверфейсов. ...Закрыт13 лет назад
Требуется Веб-Дизайнер с портфолио. ВАЖНОЕ условие - проживание в Волгограде - будет обязательно встреча.Закрыт13 лет назад
Требуются дизайнер сайтов, полиграфии, фирменного стиля и тд на удаленную работу. Проживание в СПб будет Вашим преимуществом. Требования: 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков 2. Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт приветствуется. 3. Быть регулярно на связи. Оплата 1. Сдельная, затем возможен ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется дизайнер блогов (только .psd, без верстки). Цена за один шаблон $100-$150. Необходим человек, знающий толк в типографии и удобстве, так как блоги - это в первую очередь информация Ориентировочный объем работ - ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад