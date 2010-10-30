Нужны дизайнеры, флешеры, программисты, иллюстрат.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Хочу сделать Вам бизнес-предложение.

Дело в том, что у нас есть профессиональная команда менеджеров и PR-щиков. А также своя база клиентов, проекты которых мы размещали на этом сайте для Вас. На сегодня мы решили расширить область нашей работы и теперь работаем с заказчиками Западной Европы, Ближнего Востока, Дальневосточных «тигров» Но есть, одно «НО». Нет лица компании на международном уровне, а также достаточного количества СПЕЦИАЛИСТОВ, и просто надежных людей, которые готовы будут интенсивно и качественно работать над заказами.

Поэтому оглашается набор на следующие вакансии:

1. Дизайнер сайтов – 4 человека

2. Логомейкер – 3 человека

3. Дизайнер полиграфии – 6 человек

4. Фирменный стиль – 2 человека

5. Флешер – 2 человека

6. Илюстратор – 1 человек.

7. Программист – 4 человека

Отбор на вакансии будет происходить достаточно жестко, но вне отбора будут приняты люди, которые будут задействованы в создании лица компании + 2 проекта от VIP-клиентов.

ОТ НАС ВЫ СТАБИЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ РАБОТУ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ, ОТ ВАС СТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТ И НАДЕЖНОСТЬ,

Отбор будет происходить исключительно по результатам беседы (переписки).

На данный момент актуальным есть создание сайта и логотипа НАШЕГО С ВАМИ БИЗНЕСА.

Все, кто заинтересован в сотрудничестве, прошу присылать свои ответы на @-mail

[email protected]

================================================== ================================Скептиков, критиков, циников прошу не тревожить. Мы за реализацию работающего бизнеса и открытого партнерства.

Спасибо за внимание!

С уважением Алекс Я.С!!!