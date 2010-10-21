Разработчики VIP сайтов

$500
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Занимаемся разработкой сайтов, для перспективных фирм, требуются новые кадры.

Требование: опыт работы в web-сфере, высшее образование.

Пример сайтов: http://dosug4drug.ru

13 лет назад
4drug
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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