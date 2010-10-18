Дизайнер однотипных сателлитов

Поточная работа по разработке дизайна однотипных сателитов (мелких низкобюджетных сайтов - визиток) похожей структуры.

В большинстве сателитов потребуется лишь замена основной графической темы, структурные изменения в дизайне в среднем через каждые 10 сателитов.

Сам поток довольно большой, бюджет 1 работы низкий. К работе может быть предоставлен 1 список корректировок (обычно редко, поскольку у сайтов техническое назначение). Объем потока - 2 макета в день.

Работа оплачивается сдельно - 10$ | макет. Цена формируется исходя из низкой стоимости итоговой работы, поэтому работа подходит далеко не всем, хотя при желании можно заработать 400 - 500 $ | мес. Общий поток (вообще все дизайны, которые находятся в работе): 8 макетов в день, поэтому при желании можно брать неограниченное кол-во задач.

Таким образом, работа сдельная постоянная. Соискателей прошу указывать метоположение портфолио.

Всем заранее спасибо.