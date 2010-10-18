Дизайнер однотипных сателлитов

Иностранной компании требуется специалист в области компьютерного дизайна, флеша и верстки для работы над небольшими и большими заказами разного плана. Требуется хорошее владение английским языком, а также понимание программных интерфейсов и юзабилити, т.к. часть дизайна придется ...
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Поточная работа по разработке дизайна однотипных сателитов (мелких низкобюджетных сайтов - визиток) похожей структуры.
В большинстве сателитов потребуется лишь замена основной графической темы, структурные изменения в дизайне в среднем через каждые 10 сателитов.
Сам поток довольно большой, бюджет 1 работы низкий. К работе может быть предоставлен 1 список корректировок (обычно редко, поскольку у сайтов техническое назначение). Объем потока - 2 макета в день.
Работа оплачивается сдельно - 10$ | макет. Цена формируется исходя из низкой стоимости итоговой работы, поэтому работа подходит далеко не всем, хотя при желании можно заработать 400 - 500 $ | мес. Общий поток (вообще все дизайны, которые находятся в работе): 8 макетов в день, поэтому при желании можно брать неограниченное кол-во задач.
Таким образом, работа сдельная постоянная. Соискателей прошу указывать метоположение портфолио.
Всем заранее спасибо.
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