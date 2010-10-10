Вэб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок422 просмотра
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Основные задачи:

-Разработка дизайна для сайтов

-Разработка фирменных стилей

html-вёрстка (необязательно)

Требования к кандидатам:

-Постоянная связь

-Жёсткое соблюдение сроков

-Наличие портфолио в области вэб-дизайна

Условия работы:

-Заключение договора

-Постоянный поток заказов

-Оплата Я.Деньгами или банковским переводом после сдачи дизайна.

Готов ответить на Ваши вопросы в аське. Жду стоимость и сроки работ:

-дизайна визитки/портала (2-5 эскизов страниц)

-дизайна каталога/интернет-магазина (4 - 10 эскизов страниц)

-фирменного стиля (разработка лого, бланков)

13 лет назад
brightstudio
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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