Вэб-дизайнер

Добрый день. Постоянная в Киеве или удаленная работа. Поток работ постоянный, требуется как разработка дизайна сайтов с нуля, так и доработка существующих. Оплата возможна по проектам, но склоняюсь к зп на определенный объем работ\времени. Денис.