Нужен дизайнер на постоянную удалённую работу.

Основная зада рисовать простенькие, но хорошие дизайны сайтов. Так же баннеры и лого.

Основные требования:

- Ответственность

- Постоянная связь

- Чёткое выполнение сроков

- Креативность

Портфолио обязательно! новичков просьба не беспокоить.

Если Вы можете гарантировать ответственность и своевременность выполенения работы, то оплата и будет производиться так же своевременно.