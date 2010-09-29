Требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессиона

В интерактивное агентство Design Creator требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессионал.

От нас:

— много интересных проектов;

— самореализация;

— доброжелательная атмосфера;

— уютный офис на Тульской;

— стабильная зарплата.

От вас:

— креатив, усердие, трудолюбие;

— художественное восприятие (видеть правильные тени, композицию, цвета);

— реактивный творческий Energizer (скорость обработки поставленных задач);

— качество (!) и чувство стиля во всем;

— объективная оценка задачи – взгляд со стороны.

С чем предстоит работать:

— из скучных и унылых картинок с помощью мастерства и усидчивости делать достойные художественные произведения;

— грамотно составлять композицию дизайна сайта (привет, юзабилити);

— рисовать интерфейсы;

— понимать толк в айдентике;

— даже если что-то не уметь – иметь желание научиться.

Присылайте, пожалуйста, свое портфолио и задавайте вопросы на [email protected]

P.S. Всем, кто желает устроится на работу за счет чужого портфолио – сразу НЕ К НАМ!