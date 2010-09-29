Требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессиона

Привет всем! Нам срочно нужны хорошие дизайнеры для постоянного сотрудничества! Достойная оплата! Писать только здесь, обязательно наличиее портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В интерактивное агентство Design Creator требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессионал.
От нас:
— много интересных проектов;
— самореализация;
— доброжелательная атмосфера;
— уютный офис на Тульской;
— стабильная зарплата.
От вас:
— креатив, усердие, трудолюбие;
— художественное восприятие (видеть правильные тени, композицию, цвета);
— реактивный творческий Energizer (скорость обработки поставленных задач);
— качество (!) и чувство стиля во всем;
— объективная оценка задачи – взгляд со стороны.
С чем предстоит работать:
— из скучных и унылых картинок с помощью мастерства и усидчивости делать достойные художественные произведения;
— грамотно составлять композицию дизайна сайта (привет, юзабилити);
— рисовать интерфейсы;
— понимать толк в айдентике;
— даже если что-то не уметь – иметь желание научиться.
Присылайте, пожалуйста, свое портфолио и задавайте вопросы на [email protected]
P.S. Всем, кто желает устроится на работу за счет чужого портфолио – сразу НЕ К НАМ!
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