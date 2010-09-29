Требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессиона

$1000
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок61 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В интерактивное агентство Design Creator требуется дизайнер-универсал, дизайнер-профессионал.

От нас:

— много интересных проектов;

— самореализация;

— доброжелательная атмосфера;

— уютный офис на Тульской;

— стабильная зарплата.

От вас:

— креатив, усердие, трудолюбие;

— художественное восприятие (видеть правильные тени, композицию, цвета);

— реактивный творческий Energizer (скорость обработки поставленных задач);

— качество (!) и чувство стиля во всем;

— объективная оценка задачи – взгляд со стороны.

С чем предстоит работать:

— из скучных и унылых картинок с помощью мастерства и усидчивости делать достойные художественные произведения;

— грамотно составлять композицию дизайна сайта (привет, юзабилити);

— рисовать интерфейсы;

— понимать толк в айдентике;

— даже если что-то не уметь – иметь желание научиться.

Присылайте, пожалуйста, свое портфолио и задавайте вопросы на [email protected]

P.S. Всем, кто желает устроится на работу за счет чужого портфолио – сразу НЕ К НАМ!

13 лет назад
Design-Creator
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуются дизайнеры!

    $2500

    Привет всем! Нам срочно нужны хорошие дизайнеры для постоянного сотрудничества! Достойная оплата! Писать только здесь, обязательно наличиее портфолио.

    Дизайн сайтов90 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен web-дизайнер профессионал

    Доброе время суток уважаемые фрилансеры! Есть ряд заказов, которые я готов отдавать фрилансерам. Вы называете сроки и стоимость работы после изучения ТЗ. От фрилансеров самое главное - это СРОКИ!!! Поэтому схема работы следующая: 1. Сумма разбивается на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов в Перми на удалённую работу

    $1000

    В молодую Пермскую компанию нужен хороший дизайнер сайтов на постоянную удалённую работу. Для каждого проекта будут свои бюджеты, выбранные вами, оплата поэтапная. В будущем возможно постоянное трудоустройство с окладом. Работы достаточно много, клиенты компании серьёзные, поэтому нужен ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем специалистов-фрилансеров

    В связи с увеличением обьемов работ , студия приглашает для выполнения разовых заказов по проектно для работы в удаленном режиме специалистов - фрилансеров . Дизайнер / Верстальщик Необходимо знание платформ движков типа Bitrix , UMI, NetCat умение работать с ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер (фэнтези, онлайн игры)

    $1000

    Приглашаем в нашу молодую и активную команду. Мы создаем красивые и интересные онлайн игры (в стилистике Lineage2). Ваш вклад оценят тысячи любителей красивых онлайн игр, а главное вашу работу оценят коллеги, что очень положительно ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем веб-дизайнера на короткий проект.

    $500

    Компания STO Solutions ищет веб-дизайнера со знанием HTML на краткосрочный проект. Задачи: 1. Придумать и нарисовать логотип для компании. 2. Создать корпоративный веб-сайт, на котором будет размешена информация о компании: чем занимается компания, и над ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вакансии для фрилансеров

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! Хочу вам предложить работу. Наша дизайн-группа "АртПрайм" ("ArtPrime") проводитдополнительній набор кандидатов на вакансии: - дизайн сайтов (2 человека) - логотиперы (1 человек) - дизайнеры полиграфии (2 человека) - дизайнеры фирменного стиля (4 человека) ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется дизайнер-верстальщик Joomla

    На постоянное сотрудничество ищется надёжный и талантливый дизайнер-верстальщик, имеющий хороший опыт работы создания шаблонов для Joomla «под ключ», необходимо с нуля рисовать новый дизайн и верстать его в готовый шаблон. Работа предполагает постоянные заказы, желательная производительность ...

    Joomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад