Web-дизайнер (фэнтези, онлайн игры)

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Приглашаем в нашу молодую и активную команду.

Мы создаем красивые и интересные онлайн игры (в стилистике Lineage2). Ваш вклад оценят тысячи любителей красивых онлайн игр, а главное вашу работу оценят коллеги, что очень положительно повлияет на развитие вашей карьеры в будущем.

Обязанности – web дизайн сайтов.

Стилистика – в основном фэнтези (онлайн игры).

Работа в офисе, на постоянной основе. 30.000р в месяц.

Пожалуйста, присылайте резюме не email [email protected]

13 лет назад
victoryclub
Роман 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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