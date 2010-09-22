На постоянную удаленную работу требуется дизайнер

Суть работы будет заключаться в создании дизайнов для небольших сайтов-сателлитов. У нас есть две стандартные ЦМС, тоесть два базовых дизайна и при добавлении новых сайтов нужно будет придумывать для них новые несложные дизайны. Для некоторых сайтов достаточно будет нарисовать несложное лого+покапаться в CSS+изменить обои шрифты цвета шрифтов и т.д. что бы в итоге сайт смотрелся красиво и отличался от базового дизайна. Некоторые примеры редизайнов в WORD документе, приложенному к этому сообщению. Бюджет на 1 дизайн - $5, возможно для некоторых вещей потребуется более серьезный подход, в этом случае бюджет можно будет оговорить. Сайтов на данный момент очень много(около 40) и это кол-во будет постоянно расти, поэтому прежде всего ставлю задачу найти хорошего дизайнера на постоянную работу.

Связаться со мной можно так:

ICQ 354135216

skype: uamichael