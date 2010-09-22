Ищем дизайнера

Для веб-студии требуются дизайнеры. Работа заключается в создании макетов для сайтов, разработок логотипов и т.д. Сразу говорю, что нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами, так как заказы есть и они будут только увеличиваться. Средний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата: сдельная, 10 000 - 60 000 тыс. руб. в месяц
Условия: работа удалённо, требуется присутствие в офисе в центре Москвы, ст. м. Киевская раз в неделю, желательно в субботу
Испытательный срок, на период испытательного срока работа удалённо
Опыт работы и наличие портфолио рабочих проектов ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Готовность выполнить тестовое задание
Резюме присылать по эл. адресу: [email protected]
Обязанности:
- Подготовка дизайна веб сайтов и проектов удаленно, участие в подготовке элементов страниц
- Разработка дизайна сайтов, а также дизайна полиграфической продукции - Верстка страниц сайтов (желательно)
- Создание и поддержка стилистических решений в области информационного дизайна: сайты, рекламные пространства и презентационные материалы
- Разработка промостраниц рекламных акций
- Создание рекламных баннеров для веб, flash-роликов, анимационных материалов
Требования:
• Понимание особенностей дизайна и верстки для Веб. Адекватность, здравый смысл, четкость в отношении сроков и принятых на себя обязательств
• Свободное владение графическими программами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw), желательно знание продукта Macromedia Flash
• Знание основ Usability
• Желательно, наличие опыта разработки интересных логотипов
• Самостоятельность, креативность, умение работать в команде. А главное, желание развиваться и заниматься любимым делом
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