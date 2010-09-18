Ищу начинающейго дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок463 просмотра
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Ищу начинающейго дизайнера для создания портфолио и, возможно, дальнейшего сотрудничества. сновное направление работы - создние сайтов "под ключ"

присылайте примеры своих работ(конкретно - сайтов) на адрес: [email protected]

2-3 шт с темой: дизайнер

золотые горы не обещаю, но будет возможность понабраться опыта и получить справедливую критику

если возникнут какие-либо вопросы обращайтесь на почту

13 лет назад
beam018
Егор 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
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