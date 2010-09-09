Дизайнер-верстальщик Минск

Небольшой сплоченный коллектив ищет дизайнера со знанием кроссбраузерной верстки на серьезные и интересные проекты:

- обязательного

- ответственного

- с хорошим вкусом

- аккуратного

- исполнительного

- быстро соображающего

Знающего что такое юзабилити и умеющего делать грамотные интерфейсы.

График работы full-time, свободный график.

Если вы именно тот кто нам нужен, а мы те кто вам нужен, пишите.

Специалист интересен в г. Минск ул В. Хоружей. 31а

по тел. Александр +375293420402

ЗП зависит от Вашего уровня