Дизайнер-верстальщик Минск

Привет всем! требуется хороший или супер хороший ВЕБ дизайнер для работы в небольшом коллективе целеустремленных, умных и веселых людей. обещаем: - только интересные проекты - з-п согласно опыту и таланту до 2000у.е. - карьерные перспективы - бесплатные курсы англ требуем: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой сплоченный коллектив ищет дизайнера со знанием кроссбраузерной верстки на серьезные и интересные проекты:
- обязательного
- ответственного
- с хорошим вкусом
- аккуратного
- исполнительного
- быстро соображающего
Знающего что такое юзабилити и умеющего делать грамотные интерфейсы.
График работы full-time, свободный график.
Если вы именно тот кто нам нужен, а мы те кто вам нужен, пишите.
Специалист интересен в г. Минск ул В. Хоружей. 31а
по тел. Александр +375293420402
ЗП зависит от Вашего уровня
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