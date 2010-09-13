Аутсорсинговая IT компания DevelopEx открывает вакансию HTML-coder/Designer (Киев)

Работая в DevelopEx:

- Вы получаете достойную оплату Вашего труда;

- Вы работаете в команде профессионалов на интересных проэктах;

- Вы получаете возможность карьерного роста и саморазвития;

- Вы имеете шанс усовершенствовать английский язык. Мы проводим бесплатные курсы английского языка для сотрудников с разными уровнями сложности ;

- Вы имеете возможность менять свой рабочий график и иногда работать удалённо;

- Вы получаете бесплатные обеды;

- Вы имеете возможность повышать свой квалификационный уровень благодаря регулярным митингам, тренингам и семинарам;

- Вы работаете в дружном коллективе единомышленников.

Требования к кандидатам:

- Опыт работы на аналогичной должности от 1-го года;

- Хорошие знания HTML/CSS, W3C standards, etc;

- Опыт проектирования и дизайна удобного интерфейса пользователя будет плюсом;

- Знания cross browser code : mac/pc : FX/IE 6 & 7 / Safari > 2 / opera > 8 etc.;

- Ответственность и Исполнительность в работе.

Компания Девелопекс считает, что труд каждого сотрудника должен быть хорошо оплачиваем, в тоже время уделяя много внимания вопросам карьерного развития и обучения сотрудников. Мы можем предложить не только достойную заработную плату, но и прекрасные условия работы в дружном коллективе профессионалов.

Если Вас заинтересовала возможность работать с нами, и Вы уверенны, что обладаете необходимыми навыками и качествами, мы будем рады пообщаться с Вами!

E-mail: [email protected]; [email protected]

Phone: 099 344 51 57 (Ольга, менеджер по персоналу).

Узнать подробнее о нашей компании вы можете на сайте developex.com