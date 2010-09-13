Привет всем! требуется хороший или супер хороший ВЕБ дизайнер для работы в небольшом коллективе целеустремленных, умных и веселых людей. обещаем: - только интересные проекты - з-п согласно опыту и таланту до 2000у.е. - карьерные перспективы - бесплатные курсы англ требуем: - ...
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Аутсорсинговая IT компания DevelopEx открывает вакансию HTML-coder/Designer (Киев)
Работая в DevelopEx:
- Вы получаете достойную оплату Вашего труда;
- Вы работаете в команде профессионалов на интересных проэктах;
- Вы получаете возможность карьерного роста и саморазвития;
- Вы имеете шанс усовершенствовать английский язык. Мы проводим бесплатные курсы английского языка для сотрудников с разными уровнями сложности ;
- Вы имеете возможность менять свой рабочий график и иногда работать удалённо;
- Вы получаете бесплатные обеды;
- Вы имеете возможность повышать свой квалификационный уровень благодаря регулярным митингам, тренингам и семинарам;
- Вы работаете в дружном коллективе единомышленников.
Требования к кандидатам:
- Опыт работы на аналогичной должности от 1-го года;
- Хорошие знания HTML/CSS, W3C standards, etc;
- Опыт проектирования и дизайна удобного интерфейса пользователя будет плюсом;
- Знания cross browser code : mac/pc : FX/IE 6 & 7 / Safari > 2 / opera > 8 etc.;
- Ответственность и Исполнительность в работе.
Компания Девелопекс считает, что труд каждого сотрудника должен быть хорошо оплачиваем, в тоже время уделяя много внимания вопросам карьерного развития и обучения сотрудников. Мы можем предложить не только достойную заработную плату, но и прекрасные условия работы в дружном коллективе профессионалов.
Если Вас заинтересовала возможность работать с нами, и Вы уверенны, что обладаете необходимыми навыками и качествами, мы будем рады пообщаться с Вами!
E-mail: [email protected]; [email protected]
Phone: 099 344 51 57 (Ольга, менеджер по персоналу).
Узнать подробнее о нашей компании вы можете на сайте developex.com
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