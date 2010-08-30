Ищу дизайнера на постоянную работу

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок389 просмотров
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Предоставляется файл в формате PSD (ПРИМЕР: 2010-03-25 121.jpg), необходимо

вставить следующею информацию (которая стоит после двоеточия), старую

соответственно удалить:

1) чат: 900101141

2) романтические истории: 900101241

3) справочный телефон: (0642)920334

4) лицензия: АВ№364785(21.12.2007)

В результате должны получиться файлы в формате PSD (не одним слоем) и tiff

(ПРИМЕР: 2010-08-30 121.jpg), которые необходимо прислать на почтовый адрес

[email protected]

13 лет назад
Assole
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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