Требуется web-дизайнер

Ищем веб-дизайнера на постоянной основе (только Украина).

Что с Нас!? - частые заказы, человеческое отношение, работа в команде, своевременная оплата, адекватные ТЗ, постоянно на связи, печеньки.

Что с Вас?! - креативность, дружелюбность, пунктуальность (!!!), умное позиционирование, работоспособность, инициативность (!!!).

Работаем в офисе (8-ми часовой рабочий день), поэтому связь ведется только днем (это для "ночных" дизайнеров).

При взвешивании кандидатур основной мерой будет естественно Ваше портфолио, дорогие друзья.