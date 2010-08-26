Требуется web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок279 просмотров
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Ищем веб-дизайнера на постоянной основе (только Украина).

Что с Нас!? - частые заказы, человеческое отношение, работа в команде, своевременная оплата, адекватные ТЗ, постоянно на связи, печеньки.

Что с Вас?! - креативность, дружелюбность, пунктуальность (!!!), умное позиционирование, работоспособность, инициативность (!!!).

Работаем в офисе (8-ми часовой рабочий день), поэтому связь ведется только днем (это для "ночных" дизайнеров).

При взвешивании кандидатур основной мерой будет естественно Ваше портфолио, дорогие друзья.

13 лет назад
deox
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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