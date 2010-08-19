Web дизайнер - специалист по юзабилити

Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...
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Издательский дом «Axel Springer Russia» приглашает на вакансию веб-дизайнера-верстальщика-специалиста по юзабилити для www.forbes.ru.
Должностные обязанности:
- Разработка дизайна новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала
- Верстка новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала
- Постоянное улучшение юзабилити сайта в целом и отдельных его разделов
- разработка инфографики, табличного представления и наглядных графиков
- работа с внешними дизайн-студиями для разработки сайта (в случае необходимости)
- подчинение главному редактору сайта и начальнику отдела web разработки
Основные требования:
- значительный опыт технического дизайна веб-сайтов
- знание основ юзабилити, удобства проектирования пользовательских интерфейсов
- хороший художественный вкус
- понимание требований типографики, чувство стиля при выборе шрифтов и наборе текста
- опыт верстки
Дополнительные требования:
- опыт работы 2–3 года в крупной дизайн-студии/ крупной компании
- знание английского или немецкого языка является преимуществом
- высшее художественное образование является преимуществом.
Компания предлагает:
Официальную заработную плату.
Медицинскую страховку.
Место работы: м. Ботанический сад
Резюме присылайте пож-та на [email protected] для Татьяны Седаковой
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