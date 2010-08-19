Web дизайнер - специалист по юзабилити

$2500
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок117 просмотров
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Издательский дом «Axel Springer Russia» приглашает на вакансию веб-дизайнера-верстальщика-специалиста по юзабилити для www.forbes.ru.

Должностные обязанности:

- Разработка дизайна новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала

- Верстка новых сервисов, разделов, отдельных страниц и блоков большого делового портала

- Постоянное улучшение юзабилити сайта в целом и отдельных его разделов

- разработка инфографики, табличного представления и наглядных графиков

- работа с внешними дизайн-студиями для разработки сайта (в случае необходимости)

- подчинение главному редактору сайта и начальнику отдела web разработки

Основные требования:

- значительный опыт технического дизайна веб-сайтов

- знание основ юзабилити, удобства проектирования пользовательских интерфейсов

- хороший художественный вкус

- понимание требований типографики, чувство стиля при выборе шрифтов и наборе текста

- опыт верстки

Дополнительные требования:

- опыт работы 2–3 года в крупной дизайн-студии/ крупной компании

- знание английского или немецкого языка является преимуществом

- высшее художественное образование является преимуществом.

Компания предлагает:

Официальную заработную плату.

Медицинскую страховку.

Место работы: м. Ботанический сад

Резюме присылайте пож-та на [email protected] для Татьяны Седаковой

13 лет назад
axelspringer
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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