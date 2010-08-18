Разыскивается дизайнер для регулярной работы.

Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт работы с ВЕБ дизайном: от 2-х лет
Обязательно наличие портфолио.
Расценки с примерами работ.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Удаленно. Оклад - 20 000 (первый месяц. дальше - больше) руб./мес. возможен аванс! 5 дней в неделю, 8 часов в день! Работа ТОЛЬКО над нашими проектами! От вас: примеры работ. (Кандидаты без портфолио НЕ рассматриваются!)Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравстуйте! К нам поступают заказы, с которыми мы не справляемся. Хотелось бы найти команду разработчиков, котрые брались бы за эти заказы - наш процент 15%. С вас портфолио, цены и сроки работ указанных в портфолио. Какие ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Периодически делаем полностью Бесплатные сайты для и о: инвалидов, медицины, церкви и др.соц.проекты. В связи с этим требуется web дизайнер, которые умеет красиво рисовать с душей. В идеале Бесплатно, не в идеале – можем платить ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен хороший веб-дизайнер с опытом создания сайтов для компаний и фирм. Нужно будет создать 2 современных стильных, ярких, красивых и в то же время деловых дизайна для компании по пошиву одежды и ее агроотделения. Материалы предоставляем. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется Веб дизайнер с очень хорошим знанием флеш для работы в интересном проекте. Оплата труда достойная и своевременная. Интересуют кандидаты только из Беларуси(Минск). связь: ICQ 554948475, e_mail: [email protected]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $700
Для работы над интересными проэктами, на длительное сотрудничество нужен дизайнер. Работа full-time. Требования к дизайнеру: - создание качественных интерфейсов - хороший вкус - аккуратность - умение качественно сверстать ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, и ищу дизайнера на проектное сотрудничество. Требования: 1. Наличие портфолио 2. Взаимодействие через skype 3. Оперативное и четкое выполнение задач 4. Постоянный доступ или уведомление об отсутствии 5. Предоставление запрашиваемого материала План работ: 1. Доработка дизайна сайта всего. Сейчас концепция дизайна есть, но работ еще ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
На сдельную попроектную работу нужен молодой и готовый учиться дизайнер. Специализация: веб-дизайн, графический дизайн, фирменный стиль, полиграфия. Работа удаленная, желательно быть в онлайне с полудня по Киеву и до 9 вечера (не строго, просто для удобства ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад