Требуется помощник

На сдельную попроектную работу нужен молодой и готовый учиться дизайнер.

Специализация: веб-дизайн, графический дизайн, фирменный стиль, полиграфия.

Работа удаленная, желательно быть в онлайне с полудня по Киеву и до 9 вечера (не строго, просто для удобства работы и общения).

О нас: дизайн-группа Диковина, www.dikovina.com. Мы делаем граф. дизайн, веб-дизайн, сайты под ключ.

Лично мне, арт-директору, нужен подмастерье - человек, готовый делать разные рутинные и не очень задачи, быстро подхватить начатое. Вся работа будет оплачена, даже по небольшой ставке, попутно вы получаете ценные советы и учитесь в процессе.

Вам: от 18 до 30, вы уже знаете, как работать в Фотошопе и Иллюстраторе. Не имеете ничего против того, чтобы вами руководила женщина, исполнительны и можете работать быстро и с огоньком.

Имеете некторые навыки работы в дизайне и сначала идете спрашивать у Яндекса, а потом у меня (моя цель - упростить себе жизнь, а не усложнить). Совсем новички не приветствуются, для оценки вашего уровня показывайте портфолио.

В итоге я бы хотела получить надежного помощника, в свою очередь могу много рассказать и многому научить.

Оплата сдельная, в зависимости от проекта и количества потраченного времени. Можете назвать в комментариях, сколько стоит час вашего времени, а также стоимость разработки логотипа и макета сайта.

Спасибо всем откликнувшимся