Требуются дизайнеры и творческие люди

Добрый день!

Новому амбициозному проекту(Приложение "Конструктор сайтов" под вконтакте), который сейчас находится на стадии бетатеста требуются толковые дизайнеры или творческие люди.

Задача - первоначальное наполнение системы качественным контентом.

Всего надо создать порядка 50 минисайтов шаблонов, в встроенном редакторе.

Ссылка на приложение Конструктор сайтов ВКонтакте http://vkontakte.ru/app1831958

Примеры сайтов которые можно сделать и которые сразу же будут оплачены :

http://vkontakte.ru/app1831958_87818834?from_id=1075474&loc=380

Видео редактора, как собственно придется делать сайты.

http://www.youtube.com/watch?v=kZf86opYXaE

http://www.youtube.com/watch?v=NbxFH9kSQcM&feature=related

Категории сайтов, которые надо делать:

1) День рождения ( Всякие анимированные тортики, красивые картинки... )

2) Признания в любви (Всякие сердечки, розочки...)

3) Разное ( Все, то, что было бы не стыдно получить вам от друзей)

А) Личные страницы (Красивые личные сайты, с вашими фотками в рамках, анимацией.)

Технические ограничения:

ширина сайта 827 пикселей.

высота до 800 пикселей.

Оплата ДОСТОЙНЫХ РАБОТ яндекс деньгами сразу же после выполнения.

помимо этого, с понимающими в юзаблилити готов пообщаться на тему интерфейса приложения. тоже не бесплатно.

UPD

схема работы

1) заходите в приложение, ставите его

2) идете по ссылке создать сайт

выбираете там тему, пустую структуру, страницы дополнительные не надо, стрелочки далее

попадаете в редактор с чистым сайтом

3) Изучаете редактор и понимаете, что справитесь

4) Связываетесь со мной через личку - обсуждаем порядок работы

5) сайт сделан, имеет достойный уровень, я сразу высылаю вам деньги яндекс деньгами