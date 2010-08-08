Требуются дизайнеры и творческие люди

На периодически регулярную удаленную работу нужен Специалист-Универсал по фотошопу и корал (адоб иллюстратор). Опыт работы. Хорошее порфолио работ. Рекомендации. Человек который руководствуется "Ководством" Лебедева, творчески подходит к выполнению работ, имеет свой вкус. Оплата за проект 100-200$ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Новому амбициозному проекту(Приложение "Конструктор сайтов" под вконтакте), который сейчас находится на стадии бетатеста требуются толковые дизайнеры или творческие люди.
Задача - первоначальное наполнение системы качественным контентом.
Всего надо создать порядка 50 минисайтов шаблонов, в встроенном редакторе.
Ссылка на приложение Конструктор сайтов ВКонтакте http://vkontakte.ru/app1831958
Примеры сайтов которые можно сделать и которые сразу же будут оплачены :
http://vkontakte.ru/app1831958_87818834?from_id=1075474&loc=380
Видео редактора, как собственно придется делать сайты.
http://www.youtube.com/watch?v=kZf86opYXaE
http://www.youtube.com/watch?v=NbxFH9kSQcM&feature=related
Категории сайтов, которые надо делать:
1) День рождения ( Всякие анимированные тортики, красивые картинки... )
2) Признания в любви (Всякие сердечки, розочки...)
3) Разное ( Все, то, что было бы не стыдно получить вам от друзей)
А) Личные страницы (Красивые личные сайты, с вашими фотками в рамках, анимацией.)
Технические ограничения:
ширина сайта 827 пикселей.
высота до 800 пикселей.
Оплата ДОСТОЙНЫХ РАБОТ яндекс деньгами сразу же после выполнения.
помимо этого, с понимающими в юзаблилити готов пообщаться на тему интерфейса приложения. тоже не бесплатно.
UPD
схема работы
1) заходите в приложение, ставите его
2) идете по ссылке создать сайт
выбираете там тему, пустую структуру, страницы дополнительные не надо, стрелочки далее
попадаете в редактор с чистым сайтом
3) Изучаете редактор и понимаете, что справитесь
4) Связываетесь со мной через личку - обсуждаем порядок работы
5) сайт сделан, имеет достойный уровень, я сразу высылаю вам деньги яндекс деньгами
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