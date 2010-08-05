Требуется веб-дизайнер в офис, Киев, фул тайм. Район – м. Левобережная. Новичков просьба не беспокоить. Нужен человек с опытом работы от 3х лет с портфолио. Требования: разработка макетов сайтов в Adobe Photoshop. Знание флеш, иллюстрации и умение разрабатывать ...
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Для одного из наших клиентов требуется веб-дизайнер, только из Киева. Фриланс, дизайн веб-интерфейса. Английский необходим для контактирования с клиентом. Если заинтересованы, пожалуйста, пишите - [email protected] с указанием часового рейта.
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