Требуются специалисты на проект

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются в проект:

SEO-специалист от 15.000 тыс. в месяц за 1 работу

Дизайнер-верстальщик от 10.000 тыс. в месяц за 1 работу

PHP-программист (комиссионные в зависимости от проделанной работы)

Flash-разработчик (комиссионные в зависимости от проделанной работы)

Оплата по окончанию выполненных работ.

Свободный график, удалённая работа(работа на дому).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования

------------------

Обязательно:

ЗАПОЛНЕННОЕ РЕЗЮМЕ(отправлять на почту)

Место проживания - г. Москва, моск. обл.

Skype

Почта

Личная встреча в г. Москва

------------------------------------------------------------------------------------------------

Желательно:

ICQ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Способы расчета:

Личная встреча

WebMoney (R-кошелёк)

На банковскую карту

------------------------------------------------------------------------------------------------

Контактное лицо:

Журавлёв Евгений Валерьевич

Skype: gto3zr

Контакты проекта:

e-mail: [email protected]

ICQ: 632275170

моб. тел.: +7(964)784-58-71

------------------------------------------------------------------------------------------------

13 лет назад
Outset
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • WEB дизайнер

    Для постоянной, удалённой работы требуется WEB дизайнер. Оплата 2500-3000. (русских) за проект. Даём подробное ТЗ, план сайта, цветовую гамму (примерно), возможно готовые рекламные материалы по теме сайта, чтобы вы использовали фирменные цвета заказчика. Обязательно опыт и наличие портфолио. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу учителя дизайна в фотошопе

    $100

    Добрый день! Я изу себе учителя. Я решила сама сделать сайт. Я точно знаю что хочу и вся структура у меня прорисована. Нужно мне только все это нарисовать в фотошопе. Причем я очень слабо им владею - ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Долгосрочно требуется WEB-дизайнер, Москва

    $1500

    На частичную занятость требуется веб-дизайнер. Условия: - Гарантированный минимальный месячный оклад: 25 т.р. (1 проект) - Максимальный месячный оклад: 55 т.р. (2-3 проекта) - Присутствие в офисе - эпизодическое, для обсуждения проектов. - Выезды к клиентам в процессе работы. (описание вакансии ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется спец по Wordpress

    Требуется специалист по Wordpress Требование - предоставлять измененные шаблоны по нашим темам. Уровень шаблонов должен быть такого типа: http://www.ii4.ru/image-56454.html Тоесть - легкие приятные, измененные темплайты. Перевертанная структура, вывод новостей и других информеров в несколько блоков. (C нуля ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • На постоянную работу требуются профессионалы.

    Мы набираем команду для нового, крупномасштабной сети проектов (инвестиции более 20 млн. евро). ВАЖНО! Моя роль небольшая - поиск и отбор русскоязычных профессионалов, гениев и лучших мира сего. :-) Требуются: - Java программисты, - Системные администраторы, - UI программисты, - UI ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов в компанию Syncopate

    $2500

    Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер в офис (Минск)

    Творческий коллектив веб-студии "Каспер" (г. Минск) примет на борт талантливого веб-дизайнера с опытом работы. Компания успешно работает на рынке веб-разработок более пяти лет и разработала более 200 проектов. У вас есть прекрасная возможность реализовать себя ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web Designer для нового стартапа

    Ищем талантливого веб дизайнера для www.artdriver.org, сайт интернет новостей для ИТ профессионалов. Большинство работы будет заключаться в разработке оформлений различных темплейтов.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен web дизайнер для веб студии

    $1000

    На постоянную работу требуеться web дизайнер с большим опытом работы и высоким интелектуальным уровнем для общения с клиентами работа на 2 ставки в основном продажы и дизайны сайтов визиток и тд Срочно срочно срочно, нужно ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад