Веб - дизайнер

Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества. Хочется работать со специалистом, который (ая) : 1. Делает макеты удобные для клиента 2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для ...
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Требуется дизайнер сайтов
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