Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

Ищем в меру ответственного и дико профессионального верстальщика / дизайнера для долгосрочных отношений. Доработки и обновление сайта: изменение дизайна, структуры, разработка нового главного меню и главной страницы. Отличное знание графических редакторов Отличное знание CMS (самописная, на Kohana) Опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-студии требуется дизайнер сайтов/инет-магазинов для постоянного сотрудничества.
Хочется работать со специалистом, который (ая) :
1. Делает макеты удобные для клиента
2. Знает основы верстки (верстать не нужно дизайнеру, просто делать макеты," пригодные" для верстки)
3. Постоянно повышает свой уровень
4. Регулярно на связи
5. Добросовестно относится к каждому макету (халтура не оплачивается)
Дизайнеров начального уровня не рассматриваем.
Со своей стороны предлагаем:
Порядочное и уважительное отношение
Регулярные заказы (3-5 в месяц)
Своевременную оплату
Решение будет приниматься по соотношению цена/качество, поэтому пишите, пожалуйста, ссылку на портфолио и по каким ценам работаете.
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