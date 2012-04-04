Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

Приветствую всех! Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. В данные момент есть несколько заказов на дизайн сайтов... Требования: хорошая фантазия, умение быстро работать и исправлять свои косяки, приемлемые цены, часто находиться в сети и хорошее портфолио. По этому, если ...