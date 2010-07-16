Обязанности: Создание макетов сайтов для туристических компаний Требования: Adobe PhotoShop Adobe Illustrator Corel Draw Обязательность, пунктуальность, исполнительность. Условия: график работы: свободный режим работы: удаленно оплата сдельная: 1350р. / дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер сайтов из Москвы на частично удаленную работу.
Работа дома, с нечастыми выездами в офис для согласования проектов.
5-7 проектов в месяц.
Первый месяц оплата попроектно. до 4500 рублей за проект.
Портфолио указывайте здесь.
Желательно сделать тестовое задание (если портфолио заслуживает внимания, то можно и без тестового задания)
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