Веб-дизайнер удаленно

Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота. Требования: профессиональные: крутой Фотошоп, Корел опыт оптимальной раскладки под верстку опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web ...
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Ищем веб-дизайнера с желанием работать удаленно по мере заказов.
Владение опытом техдизайна.
Креатив и серьезный уровень исполнения.
Начинающих и неопытных дизайнеров, просим не беспокоить.
Требование - оплата только по безналу (безнал - это значит, что вы ИП или ООО).
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