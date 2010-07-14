Веб-дизайнер удаленно

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок336 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем веб-дизайнера с желанием работать удаленно по мере заказов.

Владение опытом техдизайна.

Креатив и серьезный уровень исполнения.

Начинающих и неопытных дизайнеров, просим не беспокоить.

Требование - оплата только по безналу (безнал - это значит, что вы ИП или ООО).

13 лет назад
intelwebs
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
  • Похожие заказы

  • Требуется хороший дизайнер

    $2500

    Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота. Требования: профессиональные: крутой Фотошоп, Корел опыт оптимальной раскладки под верстку опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер (удаленно)

    Обязанности: Создание макетов сайтов для туристических компаний Требования: Adobe PhotoShop Adobe Illustrator Corel Draw Обязательность, пунктуальность, исполнительность. Условия: график работы: свободный режим работы: удаленно оплата сдельная: 1350р. / дизайн

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер (дизайн сайтов, анимация, баннеры)

    $600

    Обязанности Разработка и исполнение дизайна сайтов, порталов и других интернет-ресурсов. Разработка иконок, иллюстраций и flash-элементов дизайна. Разработка баннеров для рекламных акций. Разработка промо-страниц рекламных акций. Разработка полиграфического материала. Требования Уверенное знание Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Corel Draw или других ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    $1000

    Студии "РИМ" требуется талантливый веб-дизайнер. Требования к соискателю: Энтузиазм в работе, творческий потенциал, стремление к профессиональному росту, предоставление портфолио, возраст не важен. Наше предложение: работа в историческом центре Петербурга, дружелюбная атмосфера, профессиональная обучение, достойная заработная плата. Условия сотрудничества определяются на собеседовании. тел. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    $100

    Сервису e-markets.com.ua.Требуется дизайнеры для создания шаблонов интернет магазинов. Примеры http://www.e-markets.com.ua/shabloni/

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик.

    Здравствуйте. На портал DLE, необходим верстальщик, под разными браузерами есть некоторые недочеты, криво отображается. Пишите предложения только сюда, другие виды связи игнор. Указывайте стоимость работ.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер Украина, г.Верхнднепровск

    Приветствую! Ищу надежного дизайнера (логотипы, дизайн сайтов, возможно, фир.стиль и полиграфия). Только с г. Верхнеднепровска, Украина Если есть такие - прошу оставить ссылки на портфолио

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Здравствуйте, В американскую компанию требуется дизайнер 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (20 часов в неделю) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. web design + flash 5. навыки: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад