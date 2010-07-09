Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота. Требования: профессиональные: крутой Фотошоп, Корел опыт оптимальной раскладки под верстку опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
В американскую компанию требуется дизайнер
1. работа удаленная постоянная
2. занятость — half time (20 часов в неделю)
3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.
4. web design + flash
5. навыки: PhotoShop (либо аналог), HTML, CSS. Знание Flash и опыт в анимации — плюс.
6. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.
7. оплачиваемый отпуск (12 дней в году).
Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате.
Также укажите, готовы ли Вы выполнить тестовое задание (не оплачивается).
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