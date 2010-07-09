Здравствуйте,

В американскую компанию требуется дизайнер

1. работа удаленная постоянная

2. занятость — half time (20 часов в неделю)

3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать.

4. web design + flash

5. навыки: PhotoShop (либо аналог), HTML, CSS. Знание Flash и опыт в анимации — плюс.

6. оплата ежемесячная, в $ на Ваш банковский счет.

7. оплачиваемый отпуск (12 дней в году).

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и ОБЯЗАТЕЛЬНО ожидания по зарплате.

Также укажите, готовы ли Вы выполнить тестовое задание (не оплачивается).