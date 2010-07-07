Web-designer

$2500
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Moscow Business School расширяет отдел веб разработки. Нам требуется веб дизайнер.

Требования:

Photoshop.

Опыт работы в крупной веб студии.

Метро академическая. 5 мин от метро.

Оклад - 50000

13 лет назад
MTI
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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