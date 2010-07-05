Ищем дизайнера-верстальщика

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок265 просмотров
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Здравствуйте!

в связи с увеличением количества заказов на разработку веб-сайтов, интернет-агенство ix-studio открывает вакансию дизайнера-верстальщика сайтов.

Не буду рассказывать Вам о нашей компании много. Могу сказать, что мы успешно работаем с 2004 года, имеем кучу реализованных проектов не только в сети, но и в полиграфии, дизайне интерьера, интерфейса и ... Не думаю, что Вам, как фрилансерам, нужно знать о нашем подходе к работе и т.д. Мы нанимаем Вас и платим деньги за результат и нам по(*убрано цензурой*) каким способом будет сделан этот дизайн, в фотошопе или в пейнте отрисован по пикселю. Главное требование для него - самый лучший и самый уникальный в своем роде.

Что касается верстки:

Верстать должен тот, кто рисует и не иначе. Потому что дизайнер сотворит чудо и не учтет важных аспектов верстки, а верстальщик будет ныть мне на плечо и крыть матом дизайнера.

Значит, как проходит процесс принятия на работу:

Первым делом показываете мне 5 своих лучших работ, я их оцениваю и, если оценка удовлетворительная, задаю несколько вопросов по этим работам (почему так, а не так и т.п.). Ну и для того, чтоб я удостоверился в Вашем профессионализме, в реальном времени по аське или скайпу мы поговорим обо всем остальном.

Касательно оплаты:

Оплата сдельно за проект, можно поэтапно, можно с задатком. Стоимость каждого проекта разная, в зависимости от сложности, Вы ведь сами понимаете.

Присылайте ссылки на свои работы на [email protected]

13 лет назад
ix-studio
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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