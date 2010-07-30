Информационный дизайнер

Требуется креативный дизайнер на удаленную работу, сразу указывайте свои расценки и портфолио Если занимаетесь версткой своих дизайнов, отметьте это
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Должностные обязанности:
Участие в разработке дизайна крупных информационных веб-проектов.
Графическое оформление отдельных страниц в рамках существующего дизайна проекта.
Отрисовка и проработка внешнего вида страниц на основе готовых прототипов.
Стремление самостоятельно заниматься проектировкой страниц и интерфейсов.
Мы ищем человека влюбленного в системные кнопки и выпадающие списки, понимающего, что пунктирное подчеркивание у ссылки — это не просто элемент дизайна, а указание на функциональную особенность этого элемента интерфейса.
Нам нужен специалист, который уважительно относится к будущим пользователям отрисованного им интерфейса и думает как облегчить им жизнь.
Для того, чтобы мы пригласили вас на собеседование, вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание.
Требования к кандидату:
Опыт работы дизайнером от 2 лет.
Участие в разработке дизайна информационных порталов.
Умение эстетично и функционально располагать на странице большое количество информации.
Четкое понимание различия функциональных особенностей различных элементов интерфейса.
Желание не только отрисовывать страницы по четкому заданию, но и самостоятельно структурировать данные и проектировать логику работы интерфейса.
Условия работы:
З\п от 35 000р.
График работы: 5\2 с 10:00 до 19:00
Офис расположен рядом со ст.м. Серпуховская
Оформление по ТК РФ
Молодой, дружный коллектив
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