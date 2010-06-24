Веб-дизайнер (постоянная работа)

В компанию, которая занимается моментальными платежами, нужен толковый дизайнер сайтов. С хорошими знаниями HTML, CSS и умением сверстать так, чтобы результат отображался одинаково хорошо и корректно во всех бразуерах. Будет отлично, если есть опыт верстки сайтов в CMS Bitrix, а также понимание структуры кода на Java (JSP, Struts) для качественной верстки интерфейсов web-приложений.

Необходимым навыком является свободное владение Photoshop.

Задачи: Графический дизайн интерфейсов приложений. Дизайн и верстка сайтов компании (сопровождение существующих и создание новых).

Условия:

— Официальное оформление

— Белая заработная плата (70-100.000 руб)

— Компенсация обедов

— ДМС

— Интересные задачи

— Отличная команда

Резюме и портфолио высылать на [email protected]