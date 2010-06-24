Веб-дизайнер (постоянная работа)

$5000
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию, которая занимается моментальными платежами, нужен толковый дизайнер сайтов. С хорошими знаниями HTML, CSS и умением сверстать так, чтобы результат отображался одинаково хорошо и корректно во всех бразуерах. Будет отлично, если есть опыт верстки сайтов в CMS Bitrix, а также понимание структуры кода на Java (JSP, Struts) для качественной верстки интерфейсов web-приложений.

Необходимым навыком является свободное владение Photoshop.

Задачи: Графический дизайн интерфейсов приложений. Дизайн и верстка сайтов компании (сопровождение существующих и создание новых).

Условия:

— Официальное оформление

— Белая заработная плата (70-100.000 руб)

— Компенсация обедов

— ДМС

— Интересные задачи

— Отличная команда

Резюме и портфолио высылать на [email protected]

13 лет назад
Aianna
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер

    Требуется креативный дизайнер на удаленную работу, сразу указывайте свои расценки и портфолио Если занимаетесь версткой своих дизайнов, отметьте это

    Дизайн сайтов90 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется на пост. работу дизайнер-программист

    $2500

    В фирму по продаже новостроект на постоянной основе требуется дизайн-программист В его функции входит: 1. Дизайн и програмирование промстраниц для сайта 2. Дизайн презентаций 3. Поддержка и продвижение сайта

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер в Екатеринбурге

    $800

    В связи с ростом клиентской базы, мне необходим партнер, который будет рад взять на себя часть объема задач, касающихся разработки дизайна. Проектная схема работы: гонорары расчитываются индивидуально. Возможна работа как у меня в офисе с гибким ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компания ищет Веб-дизайнера

    $500

    Социальной сети, посвященной туризму elhobo.ru, СРОЧНО требуется дизайнер. От нас: достойные условия труда, офис в центре города, высокая заработная плата, дружный молодой коллектив. От вас: безмерное желание работать, активность, опыт, креативность, знание и понимание юзабилити сайтов. Обязанности: разработка ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются 2 дизайнера для работы в офисе

    1. Дизайнер интерфейсов Проработка скелетов страниц, создание интерфейсов, соблюдении сетки, аккуратность, профессионализм. 2. Художник-дизайнер Навыки тех. Дизайна, навык рисования на планшете, векторный рисунок, иконки, иллюстрации,логотипы,реклама. Зарплата по результатам собеседования. Оформление по трудовой книжке (после испытательного ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Программист ищет Дизайнера для совместных робот Вместе с заявками пишите ссылку на портфолио, новичкам не писать.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Веб-дизайнер Требования: • Отличное знание растровых и векторных программных продуктов. • Кросс браузерная верстка разработанного дизайна • ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Доброго времени суток! С расширением штата ищу удаленного дизайнера на попроектную работу. Обязанности: разработка дизайна сайтов. Оплата 100-150 у.е. На один сайт дается в пределах 3х дней. Умение верстать является большим плюсом. Пишите сюда или в аську 454-191-206.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад