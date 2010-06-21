Web-дизайнер в Екатеринбурге

В связи с ростом клиентской базы, мне необходим партнер, который будет рад взять на себя часть объема задач, касающихся разработки дизайна.

Проектная схема работы: гонорары расчитываются индивидуально. Возможна работа как у меня в офисе с гибким графиком, так и удаленно.

Обязательно Екатеринбург.