Дизайнер-верстальщик удаленно

Нам в команду требуется графический дизайнер/веб-дизайнер. Сама студия занимается разработкой графического дизайна, веб-сайтов, айдентикой. Оптимизацией, продвижением сайтов, разработкой CMS & CRM систем. Конечно же не обходится без работы над маркетингом клиента. Офис ВАО 15 минут от м.Новогиреево Подробнее готов рассказать ...
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Здравствуйте!
Ищу талантливого дизайнера который любит свое дело и верстальшика в одном лице.
Кого заинтересовало данное предложение присылайте стоимость вашего часа работы и примеры работ на [email protected] или пишите в icq - 206342953
для выяснения подробностей.
Работа удаленная свободный график.
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