Для новой web студии требуются сотрудники

$50
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок572 просмотра
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Для молодой web студии (специализация - сайты-визитки) УДАЛЁННО требуются совсем НЕДОРОГИЕ, но ХОРОШИЕ:

- WEB дизайнер (у нас JOOMLA)

- программист (со средним пониманием JOOMLA, php, js, AJAX)

- верстальщик div+css,

вообще-то можно и 3 в 1 :)

- контент-эдитор

- SEO копирайтер

можно 2 в 1

- SEO оптимизатор

- человек для работы с контекстной рекламой

можно 2 в 1

Оплата

Оплата сдельная по средним и минимальным тарифам по меркам провинций и по договорённости

Выплаты будут всегда вовремя и в удобной форме...

Ребята из крупных городов (дорогих как Москва, Питер Киев и др...) - даже не беспокойте... - у нас столько денег нет :)

Так же просим не писать тех, кто просит более 2-3$ в час при почасовой оплате. Мы знаем что такое качество и говорить о том что работа за 10$ в час стоит того нам не нужно только не в нашем регионе. Тут ADSL недавно лишь. :)

Нам нужны толковые ребята, не слишком задери нос, качественные работники, которые умеют трудится а не хотят всё на халяву и всё сразу.

з. ы. если кто-то предоставит своё портфолио на время работы - будем признательны.

14 лет назад
2xslow
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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