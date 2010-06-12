Для новой web студии требуются сотрудники

Для молодой web студии (специализация - сайты-визитки) УДАЛЁННО требуются совсем НЕДОРОГИЕ, но ХОРОШИЕ:

- WEB дизайнер (у нас JOOMLA)

- программист (со средним пониманием JOOMLA, php, js, AJAX)

- верстальщик div+css,

вообще-то можно и 3 в 1 :)

- контент-эдитор

- SEO копирайтер

можно 2 в 1

- SEO оптимизатор

- человек для работы с контекстной рекламой

можно 2 в 1

Оплата

Оплата сдельная по средним и минимальным тарифам по меркам провинций и по договорённости

Выплаты будут всегда вовремя и в удобной форме...

Ребята из крупных городов (дорогих как Москва, Питер Киев и др...) - даже не беспокойте... - у нас столько денег нет :)

Так же просим не писать тех, кто просит более 2-3$ в час при почасовой оплате. Мы знаем что такое качество и говорить о том что работа за 10$ в час стоит того нам не нужно только не в нашем регионе. Тут ADSL недавно лишь. :)

Нам нужны толковые ребята, не слишком задери нос, качественные работники, которые умеют трудится а не хотят всё на халяву и всё сразу.

з. ы. если кто-то предоставит своё портфолио на время работы - будем признательны.