Web-дизайнер, г. Донецк

Нам в команду требуется графический дизайнер/веб-дизайнер. Сама студия занимается разработкой графического дизайна, веб-сайтов, айдентикой. Оптимизацией, продвижением сайтов, разработкой CMS & CRM систем. Конечно же не обходится без работы над маркетингом клиента. Офис ВАО 15 минут от м.Новогиреево Подробнее готов рассказать ...
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Требуется опытный web-дизайнер из г. Донецка.
Работа в офисе, возможен свободный график.
Оставляйте ссылки на портфолио.
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