Требуется дизайнер

$400
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок61 просмотр
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Нашей компании нужен дизайнер з.пл от 400 дол или же сдельно премиальная форма оплаты, основные требования - это список Ваших работ и где их можно просмотреть, необходимые навыки: мотивированные ожидания по оплате труда. Обязательно высылайте примеры своих работ. Офис в центре города (пл. Мясникова), отличный коллектив, карьерный рост. Нужен обезбашенный, креативный дизайнер - примерный стиль на сайте. Рассматриваем удаленное сотрудничество

Компьютерная графика: Photoshop, CorelDraw, Flash, 3DMax, Adobe Flash (ActionScript). Опыт работы с CMS, на пример Drupal, Wordpress, Joomla. Понимание ООП, CSS 2.0 (CSS 3.0), SEO, юзабилити сайтов, PHP, XHTML, JavaScript.

Стучитесь

skype: stranger 76331

ICQ: 490167668

14 лет назад
it-hod
39 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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