Ищем программиста со знанием Joomla

Канадской веб маркетинговой фирме требуется программист со знанием Joomla для постоянного сотрудничества. Программирования не много, в основном оптимизация или изменения поведения компонентов, но не только визуальных компонентов как галлереи, а также сложных, таких как поиск, доска объявление и тому подобное. Оплата предлагается по проекту, 50% вначале и 50% в конце. Договариваемся о цене заранее, обсудив все детали. Информацию о нас можете получить на сайте Joomla Bliss.