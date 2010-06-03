Ищем программиста со знанием Joomla

Нужен дизайнер на долгосрочной основе. Нужно разрабатывать дизайн сайтов и фирменный стиль.Работа отдельными обьемами. Оплата по обьемам .Критичное требование работа должна быть сделана в оговоренный срок.Работа удаленная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Канадской веб маркетинговой фирме требуется программист со знанием Joomla для постоянного сотрудничества. Программирования не много, в основном оптимизация или изменения поведения компонентов, но не только визуальных компонентов как галлереи, а также сложных, таких как поиск, доска объявление и тому подобное. Оплата предлагается по проекту, 50% вначале и 50% в конце. Договариваемся о цене заранее, обсудив все детали. Информацию о нас можете получить на сайте Joomla Bliss.
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