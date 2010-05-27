Web-дизайнер

Обязанности:

На данный момент наша компания накопила много интересных задач для креативной личности, способной предложить нестаандартные решения и умеющий творить качественно и (как ни банально и не абсурдно звучит) своевременно.

Итак, сейчас мы готовы предложить к реализации следующие проекты:

-Создание англоязычного сайта платежной системы.

-Создание различных приложений на основной сайт (например, мобильное приложение, электронный терминал)

-Создание невероятного количества баннеров

-Апгрейт дизайна нашего сайта (мы хотим быть еще красивее, стильнее и удобнее).

Ну и собственно мы: www.rbkmoney.ru

Требования:

-Профессионализм, подтвержденный красивым и качественным портфолио.

Дополнительная информация:

-Оплата сдельная по каждому из проектов (но мы надеемся на долгосрочное сотрудничество).

-Контактная информация: Юлия, [email protected]