Требуется постоянный дизайнер для сайтов на Joomla

Мы предлагаем: - уровень заработной платы по результатам собеседования: * в офис от 30000 р. до 40000 р., * удаленно от 20000 до 30000 руб.; (с 10 до 19 по Мск) * возможность доп.заработка; - работу в молодом позитивном коллективе; - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 доработка стандартных шаблонов Joomla
2 разработка простейшей анимации (желательно, не обязательно)
3 натяжка шаблона на joomla перед размещением контента
оплата сдельная, работа постоянная, график свободный
оплата от 20 уе за размещение и натяжку указанного шаблона на jooml
все дополнительные доработки и изменения оплачиваются по договоренности
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