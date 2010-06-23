Срочно требуется web-дизайнер

$1300
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок753 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы предлагаем:

- уровень заработной платы по результатам собеседования:

* в офис от 30000 р. до 40000 р.,

* удаленно от 20000 до 30000 руб.; (с 10 до 19 по Мск)

* возможность доп.заработка;

- работу в молодом позитивном коллективе;

- своевременную оплату и соблюдение ТК РФ;

- график работы: пн – пт 10.00- 19.00;

- удобное местоположение офиса (метро «пр.Мира» кольцевая);

- возможно предоставление жилья для кандидатов из других городов.

Обязанности:

- дизайн макетов сайтов, создание рекламных баннеров для Web;

- работа в команде с менеджерами и программистом;

- готовность сдавать работу в поставленные сроки.

Требования:

- полное владение графическим пакетом Adobe Photoshop, частичное – Corel;

- опыт работы web-дизайнером и работа с макетами не менее 3 лет;

- наличие портфолио с работами в web-дизайне (макеты сайтов);

- занятость: полный день;

- перед устройством на работу обязательное выполнение тестового задания.

Уважаемые дизайнеры!

Оставляйте информацию о себе сразу в проект.

Просим Вас обязательно указывать какая из предложенных схем работы Вам подходит (в офис или удаленно)

Вы можете задать дополнительные вопросы по ICQ 480396669 или по телефону 8-915-19О-О8-84

13 лет назад
vikitoriyya
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Web designer / photoshop wizard

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • На постоянную основу требуется дизайнер сайтов

    На постоянную основу требуется Web дизайнер сайтов. Оплата производится после выполнения проекта, стоимость проекта обговаривается перед началом работы. Основные требования к кандидатам: Идеальное знание Photoshop Умение быстро, а самое главное качественно выполнять работу Нахождение online не меньше 5 ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Веб-дизайнер на постоянную работу. Требования: - хороший письменный английский; - хорошие знания шаблонов joomla и wordpress; - удалённая работа; - доступность – 8 часов в день; - нагрузка – один шаблон в день. Пожалуйста в ответе указывайте ваш контакт ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    $300

    Требуется дизайнер сайтов на постоянное сотрудничество с оплатой за каждый дизайн в размере 300$. ОПЛАТА производится после утверждения JPG картинки. Примерная загрузка 2-5 дизайнов в месяц. Возможно сотрудничество с дизайн-студиями по договору и безналичному расчёту. Пожалуйста присылайте ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер ;-)

    В молодую команду требуется дизайнер. Для начала удаленно. Требования: - наличие художественного вкуса (соответствующее образование приветствуется); - любознательность, умение выполнять «домашнее задание» (быстро и грамотно разобраться в незнакомых областях); - знание графических пакетов; - пунктуальность и обязательность; - усидчивость ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер

    $10000

    Для создания крупного проекта нам нужен талантливый дизайнер! 050 463 98 60 Антон!

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад