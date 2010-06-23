Срочно требуется web-дизайнер

Мы предлагаем:

- уровень заработной платы по результатам собеседования:

* в офис от 30000 р. до 40000 р.,

* удаленно от 20000 до 30000 руб.; (с 10 до 19 по Мск)

* возможность доп.заработка;

- работу в молодом позитивном коллективе;

- своевременную оплату и соблюдение ТК РФ;

- график работы: пн – пт 10.00- 19.00;

- удобное местоположение офиса (метро «пр.Мира» кольцевая);

- возможно предоставление жилья для кандидатов из других городов.

Обязанности:

- дизайн макетов сайтов, создание рекламных баннеров для Web;

- работа в команде с менеджерами и программистом;

- готовность сдавать работу в поставленные сроки.

Требования:

- полное владение графическим пакетом Adobe Photoshop, частичное – Corel;

- опыт работы web-дизайнером и работа с макетами не менее 3 лет;

- наличие портфолио с работами в web-дизайне (макеты сайтов);

- занятость: полный день;

- перед устройством на работу обязательное выполнение тестового задания.

Уважаемые дизайнеры!

Оставляйте информацию о себе сразу в проект.

Просим Вас обязательно указывать какая из предложенных схем работы Вам подходит (в офис или удаленно)

Вы можете задать дополнительные вопросы по ICQ 480396669 или по телефону 8-915-19О-О8-84