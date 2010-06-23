Срочно требуется web-дизайнер

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы предлагаем:
- уровень заработной платы по результатам собеседования:
* в офис от 30000 р. до 40000 р.,
* удаленно от 20000 до 30000 руб.; (с 10 до 19 по Мск)
* возможность доп.заработка;
- работу в молодом позитивном коллективе;
- своевременную оплату и соблюдение ТК РФ;
- график работы: пн – пт 10.00- 19.00;
- удобное местоположение офиса (метро «пр.Мира» кольцевая);
- возможно предоставление жилья для кандидатов из других городов.
Обязанности:
- дизайн макетов сайтов, создание рекламных баннеров для Web;
- работа в команде с менеджерами и программистом;
- готовность сдавать работу в поставленные сроки.
Требования:
- полное владение графическим пакетом Adobe Photoshop, частичное – Corel;
- опыт работы web-дизайнером и работа с макетами не менее 3 лет;
- наличие портфолио с работами в web-дизайне (макеты сайтов);
- занятость: полный день;
- перед устройством на работу обязательное выполнение тестового задания.
Уважаемые дизайнеры!
Оставляйте информацию о себе сразу в проект.
Просим Вас обязательно указывать какая из предложенных схем работы Вам подходит (в офис или удаленно)
Вы можете задать дополнительные вопросы по ICQ 480396669 или по телефону 8-915-19О-О8-84
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