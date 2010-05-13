Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-дизайнер на постоянную работу.
Требования:
- хороший письменный английский;
- хорошие знания шаблонов joomla и wordpress;
- удалённая работа;
- доступность – 8 часов в день;
- нагрузка – один шаблон в день.
Пожалуйста в ответе указывайте ваш контакт (icq, skype, ...) и желаемый ежемесячный доход.
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