Требуется веб-дизайнер ;-)

2-3 проекта в месяц. Оплата сдельная 100 - 200$ за главную типовая внутренняя - 10% от стоимости главной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В молодую команду требуется дизайнер. Для начала удаленно.
Требования:
- наличие художественного вкуса (соответствующее образование приветствуется);
- любознательность, умение выполнять «домашнее задание» (быстро и грамотно разобраться в незнакомых областях);
- знание графических пакетов;
- пунктуальность и обязательность;
- усидчивость и аккуратность;
- понимание основных целей, стоящих перед конкретным бизнесом;
- умение анализировать возможные пути достижения поставленных целей;
- умение выбирать из возможных путей оптимальный;
- перед тем, как двигать мышкой, выстраивать в голове концепцию того, что необходимо воплотить в материю;
- иметь общие представления о цвете и вызываемых цветовых ассоциациях.
Дополнительно приветствуются знания в области верстки: HTML, CSS, а также знание CMS.
Со временем профессиональный дизайнер вполне может занять должность арт-директора.
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