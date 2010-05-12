Требуется веб-дизайнер ;-)

В молодую команду требуется дизайнер. Для начала удаленно.

Требования:

- наличие художественного вкуса (соответствующее образование приветствуется);

- любознательность, умение выполнять «домашнее задание» (быстро и грамотно разобраться в незнакомых областях);

- знание графических пакетов;

- пунктуальность и обязательность;

- усидчивость и аккуратность;

- понимание основных целей, стоящих перед конкретным бизнесом;

- умение анализировать возможные пути достижения поставленных целей;

- умение выбирать из возможных путей оптимальный;

- перед тем, как двигать мышкой, выстраивать в голове концепцию того, что необходимо воплотить в материю;

- иметь общие представления о цвете и вызываемых цветовых ассоциациях.

Дополнительно приветствуются знания в области верстки: HTML, CSS, а также знание CMS.

Со временем профессиональный дизайнер вполне может занять должность арт-директора.