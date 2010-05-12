Требуется дизайнер сайтов

$300
Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка367 просмотров
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Требуется дизайнер сайтов на постоянное сотрудничество с оплатой за каждый дизайн в размере 300$.

ОПЛАТА производится после утверждения JPG картинки.

Примерная загрузка 2-5 дизайнов в месяц.

Возможно сотрудничество с дизайн-студиями по договору и безналичному расчёту.

Пожалуйста присылайте ссылки на портфолио.

14 лет назад
LDJ
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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