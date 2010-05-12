Требуется дизайнер сайтов

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры. Ищу фрилансера веб-дизайнера для удаленной работы. Занятость - фултайм (воскресенье - четверг с 9.00 до 18.00) Нужен ответственный человек, который может работать в отведенные выше часы. Работа по совместительству не рассматривается. От Вас мне нужно: 1. ...