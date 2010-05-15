На постоянную основу требуется дизайнер сайтов

На постоянную основу требуется Web дизайнер сайтов. Оплата производится после выполнения проекта, стоимость проекта обговаривается перед началом работы. Основные требования к кандидатам:

Идеальное знание Photoshop

Умение быстро, а самое главное качественно выполнять работу

Нахождение online не меньше 5 часов в сутки

Наличие в портфолио не менее 10 работ

Значительный плюс тем у кого:

Нахождение в Москве или возможность приезжать минимум раз в неделю

Верстка хотя бы на начальных стадиях

Знание Flash

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