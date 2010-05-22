Младший дизайнер. Помощник.

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок617 просмотров
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Навыки создания дизайна сайтов обязательны. Плюсом будем верстка и флеш. Оплата сдельная договорная. В основном нужно будет вносить мелкие правки в дизайн, рисовать логотипы. Сама не успеваю...

14 лет назад
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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