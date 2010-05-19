Требуется удаленный дизайнер для сотрудничества на

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка396 просмотров
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Требования:

1. Создание по ТЗ дизайна интернет магазинов различной тематики.

Требуемый объем- от 1 дизайна в месяц.

2. Наличие портфолио. Опыт работы от 3 лет.

3. Для постановки ТЗ и приемка готовой работы требуется личное присутствии в офисе компании.Месторасположение офиса: м. Волгоградский пр-т, 1 минута пешком. Это обязательное условие, другие варианты не рассматриваем.

Условия:

1. Оплата любым удобным способом (нал, безнал, эл. валюты).

14 лет назад
phoenix2010
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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