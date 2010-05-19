Требуется удаленный дизайнер для сотрудничества на

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...
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Требования:
1. Создание по ТЗ дизайна интернет магазинов различной тематики.
Требуемый объем- от 1 дизайна в месяц.
2. Наличие портфолио. Опыт работы от 3 лет.
3. Для постановки ТЗ и приемка готовой работы требуется личное присутствии в офисе компании.Месторасположение офиса: м. Волгоградский пр-т, 1 минута пешком. Это обязательное условие, другие варианты не рассматриваем.
Условия:
1. Оплата любым удобным способом (нал, безнал, эл. валюты).
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