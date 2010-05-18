Требуется дизайнер на бюджетные проекты.

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Дизайн студия ищет дизайнера, под проект с перспективой дальнейшей работы. Мы ищем дизайнеров с большим опытом работы, богатым портфолио и уважительным отношением к срокам. Желательно умение читать англоязычные ТЗ. От соискателей ждём: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постояно-проектную основу веб-дизайнер. Постоянную - значит, что я планирую с этим человеком долгосрочное сотрудничество, 3-5 проектов в месяц. Проектная - значит, что никаких офисов, никаких окладов, а то только работа по определенным проектам.
Проекты не сложные:
1. Отводится как правило 1-2 дня на подумать, раскачаться и предоставить вариант в соответсвии с ТЗ.
2. ТЗ предоставляется в Wireframing формате с текстовым описанием.
3. Требуется разработка главной и внутренней страницы.
4. Если потребуется 2-х вариантов, но за всю историю надо было только один раз.
5. Оплата 2 тыс руб из расчета, что исполнитель тратить чистых 8-12 человекочасов на разработку одного проекта.
Хоть, проекты и не сложные, но должны быть выполнены со вкусом. По этому, от кандидата требуется:
1. Понимание правил построения интерфейсов и эргономики
2. Понимание правил шрифтографики.
3. Хорошая техника фотошопа, чтобы простые вещи как вдавленный текст или приятная тень вокруг кнопки была нечто самим собой разумеющемся.
4. Ну, и просто чувство прекрасного.
5. Знание английского и регулярное прочтение американских и европейских блогов о трендах дизайна приветсвуется безумно сильно.
Теперь самое важное: Пожалуйста добавляйтесь только если у вас есть портфолио, либо указывайте в предложении ссылки на портфолио. Оставление вами предложения обозначает, что вы согласны и подходите под все перечисленные выше описания. В аськи скайпы меня не кантуйте, это контакты для тех кто меня потерял и срочно желает найти. Пользуюсь ими я после работы глубоко ночью в сугубо личных целях, по этому по ваши предложения разговаривать не буду. Буду только ваши портфолио и уже по ним принимать решение.
Всем спасибо!
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