Требуется дизайнер на бюджетные проекты.

Требуется на постояно-проектную основу веб-дизайнер. Постоянную - значит, что я планирую с этим человеком долгосрочное сотрудничество, 3-5 проектов в месяц. Проектная - значит, что никаких офисов, никаких окладов, а то только работа по определенным проектам.

Проекты не сложные:

1. Отводится как правило 1-2 дня на подумать, раскачаться и предоставить вариант в соответсвии с ТЗ.

2. ТЗ предоставляется в Wireframing формате с текстовым описанием.

3. Требуется разработка главной и внутренней страницы.

4. Если потребуется 2-х вариантов, но за всю историю надо было только один раз.

5. Оплата 2 тыс руб из расчета, что исполнитель тратить чистых 8-12 человекочасов на разработку одного проекта.

Хоть, проекты и не сложные, но должны быть выполнены со вкусом. По этому, от кандидата требуется:

1. Понимание правил построения интерфейсов и эргономики

2. Понимание правил шрифтографики.

3. Хорошая техника фотошопа, чтобы простые вещи как вдавленный текст или приятная тень вокруг кнопки была нечто самим собой разумеющемся.

4. Ну, и просто чувство прекрасного.

5. Знание английского и регулярное прочтение американских и европейских блогов о трендах дизайна приветсвуется безумно сильно.

Теперь самое важное: Пожалуйста добавляйтесь только если у вас есть портфолио, либо указывайте в предложении ссылки на портфолио. Оставление вами предложения обозначает, что вы согласны и подходите под все перечисленные выше описания. В аськи скайпы меня не кантуйте, это контакты для тех кто меня потерял и срочно желает найти. Пользуюсь ими я после работы глубоко ночью в сугубо личных целях, по этому по ваши предложения разговаривать не буду. Буду только ваши портфолио и уже по ним принимать решение.

Всем спасибо!